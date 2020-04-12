В Уфе церковные службы в честь Входа Господня в Иерусалим прошли в режиме онлайн

Призывают соблюдать режим самоизоляции и священнослужители республики. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией не стоит посещать храмы и мечети, а проповедь можно посмотреть дома в режиме онлайн. Например, богослужение в Кафедральном соборе Рождества Богородицы сегодня можно было увидеть в прямом эфире в соцсетях, а громкоговорители культовых зданий теперь используются и для оповещения граждан.
Теперь из громкоговорителя мечетей можно услышать не только азан – приглашение к намазу, но и призыв соблюдать режим самоизоляции. Рупор религиозный стал еще и общественным. Вещание идет на русском, башкирском и татарском языках. Где-то включаются записи, а где-то имамы читают текст в микрофон.
Впереди верующих ждет священный месяц Рамадан. В этом году он начнется 24 апреля. В ЦДУМ России отметили, что особых изменений не будет. Пост также можно соблюдать дома, однако массовые мероприятия отменяются.
Торжественное богослужение в честь дня Входа Господня в Иерусалим – в народе он больше известен как Вербное воскресенье – православные верующие республики сегодня могли увидеть онлайн. Прямой эфир из Кафедрального собора Рождества Богородицы шел в Instagram на аккаунте Уфимской епархии. Внутри же храма прихожан не было. 19 апреля христиан ждет главный праздник – Пасха, а перед ним всю неделю будет идти Страстная седмица.
В епархии пояснили, что если все же нужно обратиться напрямую к священнослужителю, это можно сделать, позвонив по телефону в ближайшие храмы. Совершать таинства можно и на дому.
Как отметили в Духовном управлении мусульман республики, в регион одним из первых в стране ограничил коллективную молитву в мечетях. Прекращены занятия в медресе. ДУМ республики на своем сайте и в соцсетях будет проводить проповеди онлайн, отвечать на вопросы.
В то же время несколько сотен волонтеров Духовного управления мусульман Башкортостана помогают нуждающимся, доставляя продукты питания и товары первой необходимости. Работа религиозных организаций ведется в плотном взаимодействии с Госкомитетом по ЧС. Для этого заключено соответствующее соглашение.
Религиозные лидеры отмечают, жизнь – главный дар Всевышнего, и необходимо беречь его. И просят всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции, чтобы сберечь себя и своих близких.