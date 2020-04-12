В Уфе церковные службы в честь Входа Господня в Иерусалим прошли в режиме онлайн

Сейчас они проводиться не будут с этой пятницы. Будут распространяться онлайн через сайт Духовного управления все проповеди. Основной смысл в том, чтобы осознать святость этого дня и послушать слово Божие. Сегодня даже во всех мусульманских странах, даже в священной Мекке Кааба закрыта для коллективных богослужений. Все указания медиков должны соблюдаться, тем более когда есть прямое указание Главы республики и органов власти.

Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий России