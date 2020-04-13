Врачи рассказали о связи курения и коронавируса

Курение увеличивает риски заражения коронавирусом. У курильщиков обычно имеется ряд заболеваний, которые делают организм более уязвимым. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центрa онкологии имени H.H. Блохинa Владимир Левшин.

Периодически появляются сообщения о том, что курение защищает организм человека от коронавируса. Специалисты это мнение отвергают. Известно, что у курильщиков имеется ряд заболеваний. Благодаря им организм становится хорошей мишенью для COVID-19.