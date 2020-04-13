«Боритесь за каждого»: Радий Хабиров будет лично общаться с главврачами больниц с коронавирусом

Боритесь за каждого. Иллюзий ни у кого быть не должно. Точно инфекция постучится к нам в дверь. Самое главное: выбивается огромный пласт врачей. Я предлагаю, может, нам создать что-то вроде медицинского штаба? Будем встречаться по пятницам. Включить главврачей, где есть инфекционные койки. Чтобы мне докладывали, допустим, в Стерлитамаке есть задача поставить 50 коек. И вы докладываете. Где поставили, что там с кислородом и так далее. Вот такой формат я предлагаю.

Радий Хабиров, Глава Башкирии