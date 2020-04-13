«Боритесь за каждого»: Радий Хабиров будет лично общаться с главврачами больниц с коронавирусом

Радий Хабиров будет лично следить за распространением коронавирусной инфекции в Башкирии. С этой целью будет создан специальный медицинский штаб. Еженедельно главврачи будут лично отчитываться главе региона о своей работе.
Сегодня количество больных коронавирусом в республике выросло до 107 человек. При этом под подозрением с признаками ОРВИ госпитализировано 262 человек, из них 11 детей. Активная работа по выявлению "положительных" пациентов продолжается и в столичном аэропорту. В первую очередь проверяются пассажиры, прибывающие из Москвы и Санкт-Петербурга. Также руководитель Минздрава Башкирии на еженедельном оперативке в региональном кабмине отчитался о ситуации в РКБ.
В РКБ им. Куватова находится 604 пациента и 615 сотрудников. Разделены специальные зоны, есть необходима защита. В больнице у нас 40 подтвержденных случаев. Лечение пациентов продолжается. В отношении 21 больницы: на стационарном лечении был пациент с внебольничной пневмонией. Всех пациентов с таких диагнозом переводим в инфекционные госпитали. Будут дополнительно взяты тесты, которые работали с пациентов. Такая же история со Стерлитамаком, Октябрьским и Белебеем
Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии
Радий Хабиров отметил, что сейчас ситуация в республике достаточно тяжелая. Однако ее нельзя назвать неожиданной.
Боритесь за каждого. Иллюзий ни у кого быть не должно. Точно
инфекция постучится к нам в дверь. Самое главное: выбивается огромный пласт
врачей. Я предлагаю, может, нам создать что-то вроде медицинского штаба? Будем встречаться по пятницам. Включить главврачей, где есть инфекционные койки. Чтобы мне докладывали,
допустим, в Стерлитамаке есть задача поставить 50 коек. И вы докладываете. Где поставили, что там с кислородом и так далее. Вот такой формат я предлагаю.
Радий Хабиров, Глава Башкирии