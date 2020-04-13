С 15 апреля в Москве и в Московской области начнёт действовать пропускной режим

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области нужно будет иметь цифровой пропуск. Это касается и гостей, которые захотят посетить эти места. Такие меры принимаются государством для предотвращения распространения коронавируса.

В Москве и Московской области вводится режим цифровых пропусков, по которым теперь можно будет передвигаться. Пропуск представляет собой код из четырёх знаков. Он должен быть обязательно у всех граждан, которые передвигаются на личном, служебном или общественном транспорте. Исключение составляют только те, у кого есть служебное удостоверение – это журналисты, военные, госслужащие, представители суда.

Важно, что если жители других регионов захотят посетить Москву или Московскую область, им тоже нужен будет пропуск. С 13 апреля оформляются пропуски для поездок на работу, в медучреждения и для поездок в личных целях. Рабочий пропуск будет действовать до 30 апреля, медицинский пропуск и пропуск для личных целей будет действовать один день. Пропуск для личных целей разрешат оформлять не больше чем два раза в неделю.