Радий Хабиров оценил неделю дистанционного обучения в Башкирии «на двоечку»

В Башкортостане откроют салоны оптики и парикмахерские. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Ранее из самоизоляции вышли сотрудники порядка тысячи республиканских предприятий.

За всеми установлен жесткий эпидемиологический контроль, и в случае нарушения правил сотрудников снова отправят по домам. На оперативке также подвели итоги недельного дистанционного обучения школьников и обновление продуктовых наборов для льготников.

Вместо класса – салон автомобиля, вместо школы – проселочная дорога. Вдали от дома – только тут ловит сеть, чтобы студенты и ученики деревни Кульметово Кигинского района могли учиться дистанционно. Часть из них посещали школу в своем муниципалитете, кто-то ездил в соседнюю Челябинскую область.

Сложность есть в самом населенном пункте – очень слабая сотовая связь. И практически минимальная скорость интернета. Все ребятишки, которые проживают и обучаются в деревне Кульметово, они все у нас обеспечены бумажными кейсами, трижды в неделю доставка осуществляется. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Всего же бумажные кейсы с заданиями учителя привозят ещё 7 тысячам учеников со всей республики – тем у кого нет технической возможности подключиться к интернету. Знания онлайн получают более 300 тысяч детей.

Мне сложно сказать, но я совершенно точно знаю, что первая неделя была, скажем, на двоечку. Я запретил вам двойки ставить, поэтому и себе запрещу, не будем двойку ставить, на троечку, скажем. Наладьте с понедельника нормальное обучение, постоянно проводите повышение квалификации учителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время дистанционного обучения дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных семей обеспечены бесплатными сухими пайками. В этих категориях порядка 85 тысяч учеников. На прошлой неделе Радий Хабиров поручил поддержать местных производителей и увеличить долю башкирской продукции в недельных наборах.

Мы договорились с Кармаскалинским заводом, который предоставил довольно интересные условия по молоку, и данная молочная продукция будет представлена в сухих пайках. Также мы поменяли масло, теперь у нас Чишминское масло. И полностью заменены все кондитерские изделия. Алексей Гусев, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

Местные производители на 100 процентов закрыли потребности в сахаре и молоке, на 80 процентов – в крупах, на 75 процентов – в сгущённом молоке. Исключение пока составляют соки. Тем временем Радий Хабиров потребовал ужесточить контроль за весом продуктовых наборов.

До меня уже долетают слухи. Ладно, мы этот продуктовый набор утвердили, но потом вместо килограмма риса туда попадает 600 грамм. 400 грамм куда-то исчезает. Это безбожно и это невозможно. Поэтому жесточайший контроль. У меня контрольное управление выезжает. Поэтому предупредите аутсорсеров, если такие факты будут, я буду разрывать с ними отношения, несмотря ни на что. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан