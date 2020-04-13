Радий Хабиров оценил неделю дистанционного обучения в Башкирии «на двоечку»

В Башкортостане откроют салоны оптики и парикмахерские. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Ранее из самоизоляции вышли сотрудники порядка тысячи республиканских предприятий.
За всеми установлен жесткий эпидемиологический контроль, и в случае нарушения правил сотрудников снова отправят по домам. На оперативке также подвели итоги недельного дистанционного обучения школьников и обновление продуктовых наборов для льготников.
Вместо класса – салон автомобиля, вместо школы – проселочная дорога. Вдали от дома – только тут ловит сеть, чтобы студенты и ученики деревни Кульметово Кигинского района могли учиться дистанционно. Часть из них посещали школу в своем муниципалитете, кто-то ездил в соседнюю Челябинскую область.
Всего же бумажные кейсы с заданиями учителя привозят ещё 7 тысячам учеников со всей республики – тем у кого нет технической возможности подключиться к интернету. Знания онлайн получают более 300 тысяч детей.
Во время дистанционного обучения дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных семей обеспечены бесплатными сухими пайками. В этих категориях порядка 85 тысяч учеников. На прошлой неделе Радий Хабиров поручил поддержать местных производителей и увеличить долю башкирской продукции в недельных наборах.
Местные производители на 100 процентов закрыли потребности в сахаре и молоке, на 80 процентов – в крупах, на 75 процентов – в сгущённом молоке. Исключение пока составляют соки. Тем временем Радий Хабиров потребовал ужесточить контроль за весом продуктовых наборов.
Обсудили на оперативке и антикризисный план поддержки сельхозтоваропроизводителей. Росагролизинг выделил республике 2 миллиарда рублей, чтобы хозяйства смогли приобрести технику. При этом без первоначального взноса и с отсрочкой платежей на один год. А пока весенне-полевые работы набирают темп, на дорогах региона завершается цифровизация ям. В течение месяца предстоит отремонтировать более 60 тысяч выявленных дефектов дорожного полотна.