«Что находили, то и ели»: ветеран труда из Башкирии рассказала о тяжелом детстве в годы войны

26 дней осталось до Дня Победы. Телеканал БСТ продолжает рассказывать о тех, благодаря кому появился этот праздник. Сегодня мы расскажем о матери-героине, труженице тыла, ветеране труда Каните Сулеймановой, которая в военные годы вместе с другими детьми трудилась, чтобы обеспечить солдат едой и одеждой.

Это сейчас она в окружении детей, внуков и правнуков может ни о чем не беспокоиться. Но детство и большая часть жизни Каниты Сулеймановой не назовешь беззаботными. Когда началась война, ей было 12 лет. В это время от болезни умерла мама, отец ушел на войну. Вместе со своими сверстниками они ранним утром уходили на свой трудовой фронт в колхоз. Кормили армию, в то время как самим еды не хватало.

Что находили, то и ели. За домом трава росла. Собирали ее, крошили в катык – так и питались. Я детям рассказываю это, чтобы они ценили то, что есть сейчас. Сейчас времена куда лучше. Канита Сулейманова, труженица тыла

Дети ходили на лесозаготовку, работали на зернотоке, вязали варежки и носки солдатам. Поддерживали друг друга. Рядом с Канитой всегда был верный друг, которому в будущем было суждено стать ее супругом.

Сидели с дедом, с моим мужем за одной партой. Вместе со школьной скамьи. Вместе играли, росли. Потом также вместе работали. Всю жизнь рядом друг с другом. Канита Сулейманова, труженица тыла

В послевоенные годы тоже пришлось нелегко. Их с мужем отправили строить железную дорогу в Мелеузе. После они строили первые дома в Салавате. Одно время хрупкой девушке пришлось даже поработать грузчиком. Таскала мешки с пшеницей. И параллельно воспитывала детей – их у нее шестеро. Мама, говорят дочери, несмотря на возраст, всё понимает и даже работает в огороде. В семье всегда было много долгожителей.