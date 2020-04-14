В России на дистанционном учете состоят 300 больных коронавирусом

В России все еще продолжается пандемия коронавируса. В РФ на дистанционном учете находятся 300 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Дистанционный учет - это ситуации, когда за случаями заболевания следят из федеральных консультативных центров. Также Михаил Мурашко подчеркнул, что также на аппаратах ИВЛ находятся беременная женщина и ребёнок.

Со слов министра, свыше 240 пациентов находятся на ИВЛ. Также три человека находятся на аппаратах ЭКМО. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.