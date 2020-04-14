Минздрав Башкирии сообщил, сколько подтвержденных случаев COVID-19 в РКБ

Сегодня, 14 апреля, на ежедневном онлайн-брифинге обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в республике. За сутки выявлено 22 новых случая заболевания COVID-19 в Башкирии. Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, сообщил, сколько человек заболели коронавирусом в РКБ им. Г.Г. Куватова.

Министр отметил, что в больнице абсолютно рабочая атмосфера. Все пациенты получают необходимое лечение и по основным заболеваниям, и по COVID-19. Максим Забелин сообщил, что тест на коронавирус подтвердился у 14 человек в медучреждении.

8 из 14 заболевших – сотрудники РКБ им. Г.Г. Куватова, которые уже получают лечение от коронавируса. Остальные 6 человек – пациенты. Напомним, Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова закрыта с 6 апреля на жёсткий карантин из-за вспышки коронавируса.