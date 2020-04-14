Новая инфекционка в Уфе будет построена в форме курая

Конечно, мы помним о том, что символ республики – это курай, при этом когда это решение было предложено, оно обсуждалось с медиками и мы поняли, что оно очень хорошо работает по потокам – по чистым, по рабочим. И в принципе это архитектурное решение.

Андрей Стариков главный архитектор инфекционной больницы