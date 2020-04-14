Новая инфекционка в Уфе будет построена в форме курая

В новой инфекционной больнице для пациентов с коронавирусом используются стандарты архитектуры, которая лечит и снижает уровень стресса. Это позволит прибывшим чувствовать себя комфортнее. Такую точку зрения высказал главный архитектор строящейся инфекционной больницы в Уфимском районе Андрей Стариков.
Он также заявил, что проект можно смело назвать фантастическим как по внешнему облику – здания поставлены в форме национального башкирского символа курая, так и по технологии организации строительных и проектных работ.
Работы на объекте по-прежнему идут рекордными темпами с соблюдением всех требований по качеству и безопасности. Здание общежития для медиков планируют сдать первым. Здесь уже кроют крышу, а также ведут внутреннюю отделку. Забиваются сваи и для соседних корпусов. Сдача инфекционной больницы ожидается в конце мая. При полной загрузке она будет вмещать 470 пациентов.