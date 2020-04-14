Врачи рассказали, в каких местах легко заразиться коронавирусом

Существуют места, где вероятность заражения коронавирусом высокая. Таких топ-мест врач Владимир Зайцев насчитал пять. На первом месте – аптека, на последнем – мусорка.

Первое место по скоплению COVID-19 заняли аптеки. Неудивительно, ведь аптеки посещает огромное количество людей в разном состоянии. Обычно аптеки бывают небольшими, и в случае чихания и кашля вирусы надолго остаются в воздухе.

Вторым опасным местом являются магазины. Во время пандемии туда лучше ходить в маске и в перчатках, ходить быстро с составленным заранее списком покупок. А лучше всего в такое время отправлять в магазин одного человека из дома.

На третьем месте – заправки. За пистолет каждый день берутся десятки человек. Здесь тоже нужно обрабатывать руки антисептиком, не забывать про перчатки и маску. Лучший вариант – это бесконтактная заправка, когда всё делает заправщик, а вы только оплачиваете.

Четвёртое опасное место – прогулка с домашним животным. Собаки могут также подцепить вирус на лапы, а человек во время прогулки трогает дверные ручки и перила. Собаку после прогулки лучше искупать, а хозяину помыть хорошо руки.