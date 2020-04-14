В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться на самоизоляции

На завтрак лучше есть каши, омлет, запеканку, сырники, вареные яйца, творог. В качестве дополнения можно есть свежие овощи и фрукты. Из напитков специалисты советуют пить чай, кофе, какао. Для второго завтрака подойдет сыр, орехи, фрукты, пить можно сок. На обед рекомендуется есть первое горячее блюдо: из мяса, птицы или рыбы с гарниром, свежие овощи, пить сок, компот или кисель, а для полдника подойдут фрукты, сухофрукты, настой шиповника, компот, кисель. На ужин лучше съесть блюдо из мяса, птицы или рыба с гарниром, выпить чай. А на ночь специалисты советуют перекусить кефиром или йогуртом.