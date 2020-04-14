В Уфе улица 8 Марта после реконструкции станет 6-полосной

В Уфе идет реконструкция улицы 8 Марта. По плану проезжая часть станет значительно шире, что позволит увеличить пропускную способность, параллельно также идет и строительство ливневого коллектора. Кроме того запланировано обустройство тротуаров, остановок и освещения.
Поток черной крошки быстро заполняет кузов КАМАЗа. Дорожная фриза полностью снимает старый асфальт на улице 8 Марта. А на срезе можно увидеть его толщину. Где-то он 20 и более см, а где-то совсем тонкий слой уложен поверх щебня. По словам специалистов, это одна из причин, приводящая к колейности. Участок имеет дополнительные сложности.
Речь про часть улицы от пересечения с Мингажева до перекрестка с Айской. С субботы он уже закрыт для движения транспорта. Параллельно на участке от пересечения с Владивостокской до перекрестка с Бульваром Хадии Давлетшиной идет обустройство ливневого коллектора. Его протяженность составляет 330 метров. Новая ливневка будет присоединена к уже имеющейся коммуникации отвода сточных вод.
Реконструкция идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица 8 Марта, станет просторнее: ширина проезжей части составит 24 метра с 6 полосами движения. По плану здесь также обустроят тротуары и газоны, появятся остановочные павильоны, обновятся дорожные знаки, освещение и светофоры. Работы должны завершиться в конце 2021 года. В этом году, помимо объектов нацпроекта, объем дорожных работ в столице немалый.
В 2020 году работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе стартовали на 2 недели раньше срока. Планируется привести в нормативное состояние более 300 км дорог. Также появятся новые светофоры, камеры видеофиксации и дорожные знаки. Всего на эти цели выделено около 7,5 млрд рублей.