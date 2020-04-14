В Уфе улица 8 Марта после реконструкции станет 6-полосной

В Уфе идет реконструкция улицы 8 Марта. По плану проезжая часть станет значительно шире, что позволит увеличить пропускную способность, параллельно также идет и строительство ливневого коллектора. Кроме того запланировано обустройство тротуаров, остановок и освещения.

Поток черной крошки быстро заполняет кузов КАМАЗа. Дорожная фриза полностью снимает старый асфальт на улице 8 Марта. А на срезе можно увидеть его толщину. Где-то он 20 и более см, а где-то совсем тонкий слой уложен поверх щебня. По словам специалистов, это одна из причин, приводящая к колейности. Участок имеет дополнительные сложности.

Много существующих коммуникаций, которые в дальнейшем будут перестраиваться. На следующей неделе уже начнется замена коммуникаций. Данный участок планируется завершить полностью к ноябрю этого года. Ильнур Гималетдинов, мастер участка Лебяжинского ДРСУ

Речь про часть улицы от пересечения с Мингажева до перекрестка с Айской. С субботы он уже закрыт для движения транспорта. Параллельно на участке от пересечения с Владивостокской до перекрестка с Бульваром Хадии Давлетшиной идет обустройство ливневого коллектора. Его протяженность составляет 330 метров. Новая ливневка будет присоединена к уже имеющейся коммуникации отвода сточных вод.

На нашем участке ливневая канализация имеет отверстие трубы 1000 мм. Производится обустройство новой сети ливневой канализации, что позволит собрать поверхностные воды не только с улиц, с дороги, но и с прилегающих дворовых территорий. Василий Ивлев, главный инженер Лебяжинского ДРСУ

Реконструкция идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица 8 Марта, станет просторнее: ширина проезжей части составит 24 метра с 6 полосами движения. По плану здесь также обустроят тротуары и газоны, появятся остановочные павильоны, обновятся дорожные знаки, освещение и светофоры. Работы должны завершиться в конце 2021 года. В этом году, помимо объектов нацпроекта, объем дорожных работ в столице немалый.

На сегодняшний день ремонт уже ведется на улицах Левитана, академика Королева, Новоженова, Ст. Халтурина. Работы планируется завершить в этом году, в октябре 2020 года. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г. Уфы