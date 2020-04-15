Уфимской больнице №21 подарили автомобиль в рамках акции «Спасибо врачам»

21-й больнице в Уфе вручили комфортабельный автомобиль. На нем медработники будут выезжать на дом к пациентам Уфимского района. Всего же в рамках акции «Спасибо врачам» региональное отделение партии «Единая Россия» вручило два автомобиля.

Второй передали волонтерскому центру «Наша забота». На автомобиле добровольцы будут помогать семьям врачей, которые во время пандемии коронавируса несут службу.

Ежедневно жителям помогают более трех тысяч волонтеров. Это студенты, предприниматели и все неравнодушные люди. С момента начала режима самоизоляции помощь оказана более 16 тысячам жителям.

Добровольцы раздают маски, перчатки и иные средства индивидуальной защиты, также привозят продукты и медикаменты. Новый автомобиль добавит оперативности, в том числе помогать будут и семьям медиков, которые сейчас несут службу.