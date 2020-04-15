Школьникам посоветовали меньше пользоваться гаджетами во время самоизоляции

На фоне пандемии коронавируса школьники и студенты учатся дистанционно, а сотрудники работают удалённо. Люди стали посвящать больше времени гаджетам. В связи с этим Ростпотребнадзор дал рекомендации школьникам, как избежать различных последствий сидячего образа жизни во время коронавируса.

Во время коронавирусной инфекции, когда все учатся и работают дистанционно, важно понимать последствия такого образа жизни. Роспотребнадзор советует родителям ограничить времяпровождение детей за гаджетами. Это делается для профилактики различных заболеваний, которые могут возникнуть многочасовой удалённой работы.