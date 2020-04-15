Школьникам посоветовали меньше пользоваться гаджетами во время самоизоляции

На фоне пандемии коронавируса школьники и студенты учатся дистанционно, а сотрудники работают удалённо. Люди стали посвящать больше времени гаджетам. В связи с этим Ростпотребнадзор дал рекомендации школьникам, как избежать различных последствий сидячего образа жизни во время коронавируса.
Во время коронавирусной инфекции, когда все учатся и работают дистанционно, важно понимать последствия такого образа жизни. Роспотребнадзор советует родителям ограничить времяпровождение детей за гаджетами. Это делается для профилактики различных заболеваний, которые могут возникнуть многочасовой удалённой работы.
Ведомство призвало родителей помочь детям. Нужно постараться организовать жизнь детей так, чтобы они заменили гаджеты на настольные игры, книги, творчество. Кроме этого, следует помнить о физкультуре. Нужно делать перерывы между уроками-онлайн, делать гимнастику для глаз. Рабочее место школьника должно быть правильно оборудовано: расстояние от монитора для глаз − не менее 70 сантиметров, от рабочей поверхности до глаз – не менее 25 сантиметров.