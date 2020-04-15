Эксперты рассказали, чем опасен самодельный антисептик

На фоне коронавирусной ситуации в Сети стали распространяться видеоролики с инструкцией, как сделать антисептик самому. Но неправильно приготовленный антисептик не только не поможет убивать бактерии, но и нанесёт вред человеку. Об этом рассказал врач-фармаколог Игорь Федоров.

Не нужно пытаться изготавливать дома антисептик. Дело в том, что очень сложно самому рассчитать нужное количество спирта. Если его содержание в антисептике больше 62 %сможет убить вирус, но не всё остальное. Неправильно приготовленный антисептик может вообще не убивать бактерии.