Эксперты рассказали, чем опасен самодельный антисептик

На фоне коронавирусной ситуации в Сети стали распространяться видеоролики с инструкцией, как сделать антисептик самому. Но неправильно приготовленный антисептик не только не поможет убивать бактерии, но и нанесёт вред человеку. Об этом рассказал врач-фармаколог Игорь Федоров.
Не нужно пытаться изготавливать дома антисептик. Дело в том, что очень сложно самому рассчитать нужное количество спирта. Если его содержание в антисептике больше 62 %сможет убить вирус, но не всё остальное. Неправильно приготовленный антисептик может вообще не убивать бактерии.
Ещё существуют антисептики без спирта, которые содержат хлогексидин. Такие антисептики убивают бактерии, но не вирус. Поэтому лучше не рисковать и покупать всегда заводские антисептики, которые изготовлены по всем правилам.