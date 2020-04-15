Какие профессии популярны в России во время коронавируса

Коронавирус кардинально поменял ритм жизни жителей России. Режим самоизоляции заставил кого-то сидеть дома и работать на «удалёнке», а кого-то оставил без работы вообще. Эксперты проанализировали, на какие вакансии чаще всего отзываются люди в этот период.

Аналитики отметили топ-10 самых «коронавирусных» профессий во время пандемии. Туда вошли: курьер, электрик, сварщик, уборщица, бухгалтер, грузчик, администратор, няня, разнорабочий. Ранее мы писали о том, как во время коронавируса резко повысился спрос на курьеров.