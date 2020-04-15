Какие профессии популярны в России во время коронавируса

Коронавирус кардинально поменял ритм жизни жителей России. Режим самоизоляции заставил кого-то сидеть дома и работать на «удалёнке», а кого-то оставил без работы вообще. Эксперты проанализировали, на какие вакансии чаще всего отзываются люди в этот период.
Аналитики отметили топ-10 самых «коронавирусных» профессий во время пандемии. Туда вошли: курьер, электрик, сварщик, уборщица, бухгалтер, грузчик, администратор, няня, разнорабочий. Ранее мы писали о том, как во время коронавируса резко повысился спрос на курьеров.
Удивительно, но чаще всего в марте месяце жители искали вакансию водителя. Также увеличился спрос на удалённую работу. Что касается «ненужных» профессий, то тут упал спрос на официантов. Логично, ведь общепит во время самоизоляции потерял свою обычную востребованнсть. Многие рестораны и кафе перешли на режим доставки на дом.