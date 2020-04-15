В каком регионе России нет ни одного случая COVID-19

Из 85 российских субъектов в 84 официально подтверждены случаи заражения коронавирусом. Остался один единственный регион, в котором нет вируса. Это Республика Алтай.
До некоторых российских регионов коронавирус некоторое время не мог дойти. Однако уже озвучили, что COVID-19 подтверждён во всей стране, кроме Республики Алтай. До это «держались» Чукотка и Ненецкий автономный округ. За последние сутки вирус дошёл и туда.
Последние данные говорят, что всего в России 24 490 заражённых коронавирусом людей. Только за последние сутки было зафиксировано 3 388 человек. Всего 1986 выздоровевших, а летальных исходов 198.