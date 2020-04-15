Сергей Шнуров опроверг сообщения о том, что болен коронавирусом

Сегодня, 15 апреля, знаменитый рок-музыкант Сергей Шнуров заявил о том, что заразился COVID-19. Такое заявление он сделал в прямом эфире в Instagram. Позже певец сказал, что его слова были шуткой.

Сергей Шнуров объявил о том, что он заразился коронавирусом. Он заявил об этом сегодня в прямом эфире футболиста Александра Кержакова в Instagram. Певец попросил футболиста не приезжать к нему на дачу. 

После того, как в СМИ распространились сообщения о заражении певца, сам Шнуров поспешил опровергнуть слухи. Он сказал, что это была «шутливая беседа». В своём обращении он подчеркнул, что такие серьёзные заявления делаются официально. 

Еще ни один вирус не отменял права человека на шутливую беседу и разговор ни о чем. Заявления о болезни делаются официально, а не в прямом эфире Инстаграмма. Всем, конечно, страшно за мою жизнь и здоровье. Спасибо за то, что даже юмор, касающийся меня, вы воспринимаете со всей серьезностью. А если я заболею, непременно об этом сообщу

Сергей Шнуров, рок-музыкант