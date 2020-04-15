Сергей Шнуров опроверг сообщения о том, что болен коронавирусом

Еще ни один вирус не отменял права человека на шутливую беседу и разговор ни о чем. Заявления о болезни делаются официально, а не в прямом эфире Инстаграмма. Всем, конечно, страшно за мою жизнь и здоровье. Спасибо за то, что даже юмор, касающийся меня, вы воспринимаете со всей серьезностью. А если я заболею, непременно об этом сообщу

Сергей Шнуров, рок-музыкант