В Башкирии откроют еще 2 лаборатории тестирования на коронавирус

В Башкортостане откроют ещё две лаборатории для проверки тестов на коронавирус. Сегодня запустили в Стерлитамаке, ближе к концу следующей недели планируют в Белорецке. Теперь республиканская лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии не отправляет тесты в Москву, а подтверждает сама.

Таким образом, повышается скорость доставки биологических проб. Это позволяет увеличить оперативность получения результатов и принятия клинических решений. Напомним, что число больных коронавирусом в Башкортостане увеличилось до 149. Прирост за последние сутки составил 20 человек.

При лечении пациентов с диагнозом COVID-19 врачи ориентируются на методические рекомендации Министерства здравоохранения России и Башкирии, на опыт зарубежных коллег и федеральных центров. При коронавирусе эффективной также является экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), которую применяют вместо искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в республике есть уже два подобных аппарата.