В Башкирии откроют еще 2 лаборатории тестирования на коронавирус

В Башкортостане откроют ещё две лаборатории для проверки тестов на коронавирус. Сегодня запустили в Стерлитамаке, ближе к концу следующей недели планируют в Белорецке. Теперь республиканская лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии не отправляет тесты в Москву, а подтверждает сама.
Таким образом, повышается скорость доставки биологических проб. Это позволяет увеличить оперативность получения результатов и принятия клинических решений. Напомним, что число больных коронавирусом в Башкортостане увеличилось до 149. Прирост за последние сутки составил 20 человек.
При лечении пациентов с диагнозом COVID-19 врачи ориентируются на методические рекомендации Министерства здравоохранения России и Башкирии, на опыт зарубежных коллег и федеральных центров. При коронавирусе эффективной также является экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), которую применяют вместо искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в республике есть уже два подобных аппарата.
Добавим, что дежурный детский сад Октябрьского района Уфы закрыт на карантин. У родителя одного из воспитанников обнаружена коронавирусная инфекция. Дежурные детсады в период всеобщей самоизоляции работают во всех районах столицы. Они рассчитаны на детей, чьи родители трудятся в организациях непрерывного цикла. В закрытом детском садике №122 находилось 22 ребёнка. В целом по городу подобных учреждений насчитывается сейчас порядка 20. Информацию о них можно найти сайте администрации Уфы.