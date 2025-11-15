В Башкирию после ремонта вернулся самолет Ан-2

В Октябрьский вернулся самолет Ан-2. Крылатая машина принадлежит авиационно-спортивному клубу ДОСААФ и была на ремонте. Это лето парашютисты не только города, но и практически всей республики провели без занятий.
В начале 2025-го по регламентному сроку самолету требовался капитальный ремонт. Без этого эксплуатировать его было нельзя. Требовалось более 13 млн рублей. Клуб и руководство города обратилось за помощью к властям региона. Глава республики Радий Хабиров идею поддержал.
Теперь парашютисты и кадеты снова вернутся к тренировкам. К слову, парашютный спорт весьма популярен. Только в прошлом году с самолета Ан-2 было совершено более 2700 прыжков, а 400 человек впервые смогли прочувствовать экстрим свободного полета. В рамках ремонта привели в порядок планер, двигатель, воздушный винт.