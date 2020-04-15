Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе

В мире продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Оказалось, что употребление спиртного может навредить в случае с заболеванием COVID-19. Алкоголь увеличивает нагрузку на печень и организм в целом.

Нью-Йорк находится в центре пандемии COVID-19. На сегодняшний день в США зарегистрировано 26 тысяч умерших от коронавируса. Врач больницы в Нью-Йорке Марлен Каплан рассказал, что алкоголь повышает нагрузку на печень.

Следует взвесить все риски. Коронавирус, как и любая болезнь, создает нагрузку на все ваши органы. И пока ваш организм борется, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы. Марлен Каплан, врач больницы в Нью-Йорке

Врач посоветовал использовать раствор воды с содой для полоскания горла. Об этом он рассказал корреспондентам РИА Новости.

Вы хотите создать дополнительную нагрузку для вашей печени? Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции. Спирт не продезинфицирует ваши легкие. Марлен Каплан, врач больницы в Нью-Йорке