Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе

В мире продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Оказалось, что употребление спиртного может навредить в случае с заболеванием COVID-19. Алкоголь увеличивает нагрузку на печень и организм в целом.
Нью-Йорк находится в центре пандемии COVID-19. На сегодняшний день в США зарегистрировано 26 тысяч умерших от коронавируса. Врач больницы в Нью-Йорке Марлен Каплан рассказал, что алкоголь повышает нагрузку на печень.
Врач посоветовал использовать раствор воды с содой для полоскания горла. Об этом он рассказал корреспондентам РИА Новости.
Фото: Интернет.