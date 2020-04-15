В Башкирии участник обороны Брестской крепости отметил 100-летие

100-летний юбилей сегодня отмечает единственный ныне живущий в Башкортостане участник обороны Брестской крепости, ветеран Великой Отечественной войны, уфимец Ришат Исмагилов. Награду в честь 75-й годовщины Победы, телеграмму от Президента России Владимира Путина и праздничный подарок передали сегодня представители администрации района.

Меры безопасности в условиях пандемии вносят свои коррективы и в церемонию вручения государственных наград. Потому медаль в честь 75-й годовщины Победы, телеграмму от Президента страны и праздничный подарок дочери фронтовика Ришата Исмагилова вручают на улице – в перчатках и медицинских масках.

Безусловно, он будет рад, потому что он ждет. Мы знали, что будет медаль ко Дню Победы. И, конечно, он обрадуется, что сам Путин отправил ему поздравление. Флюра Имамутдинова-Исмагилова, дочь ветерана Великой Отечественной войны

А эти кадры дома засняли уже близкие Ришата Салиховича через несколько минут после вручения. Герой Великой Отечественной благодарит за внимание. Дети фронтовика говорят, что отец с нетерпением ждал свой сотый день рождения. Сегодня он счастлив.

Ришат Исмагилов – уроженец Нуримановского района. В 20 лет его призвали в армию, оттуда он попал на фронт. А 22 июня 1941 года он уже защищал Брестскую крепость. В одном из боев получил тяжелое ранение, его доставили в госпиталь, где он провел полгода. Эти дни своей жизни Ришат Исмагилов до сих пор вспоминает со слезами на глазах.

Вернувшись домой в 1942 году, Ришат Салихович стал работать в школе. Сначала учителем, затем директором. В 1955 году окончил Башкирский педагогический институт. Всю свою жизнь он посвятил преподаванию и написал около 60 работ, среди которых «Очерки Нуримановского района», «Записки директора школы», «И учебой, и талантом», «Память жива».