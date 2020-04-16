В России увеличилось количество безработных

В России количество безработных выросло с начала года на 44 000 человек. Сейчас всего количество безработных в стране 735 000. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
На данный момент в России зарегистрировано 735 000 безработных. Их стало больше на 44 000 с начала 2020 года. Год тому назад в это же время в центрах занятости всего по стране было зарегистрировано 813 000 человек.
Для получения более яркой картины того, что происходит в сфере занятости, был создан онлайн-мониторинг. Он будет учитывать работающих на удалённой работе, работающих на неполной занятости. К новой платформе подключены почти 100 000 организаций.