В Башкирии число больных коронавирусом достигло 191

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных новой коронавирусной инфекцией. По обновленным данным, за сутки обнаружено 42 новых случаев заболевания. Всего в республике 191 инфицированный.
По состоянию на 16 апреля, от коронавируса излечилось девять человек. К сожалению, жертвами Covid-19 стали пятеро пациентов. Более подробные данные об эпидемиологической ситуации в Башкирии озвучат на брифинге в Минздраве РБ в 15:00.
Всего в России 27 938 инфицированных. Рост новых случаев заражения за сутки составил 3 448 . Количество смертей также увеличилось до 232.