В Башкирии число больных коронавирусом достигло 191

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных новой коронавирусной инфекцией. По обновленным данным, за сутки обнаружено 42 новых случаев заболевания. Всего в республике 191 инфицированный.

По состоянию на 16 апреля, от коронавируса излечилось девять человек. К сожалению, жертвами Covid-19 стали пятеро пациентов. Более подробные данные об эпидемиологической ситуации в Башкирии озвучат на брифинге в Минздраве РБ в 15:00.