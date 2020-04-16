В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса

В Башкирии увеличилось число умерших от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 апреля в республике шесть жертв, скончавшихся от Covid-19. Цифру озвучили на брифинге в Минздраве РБ.
Замминистра здравоохранения Ирина Кононова рассказала о шестом погибшем. Оказалось, что это мужчина из Нефтекамска. Пациента страдал от хронических заболеваний, а новая короновирусная инфекция дала осложнения, несовместимые с жизнью.
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии зафиксирован 191 случай инфицирования.