В Башкирии назвали список районов, где проживали больные коронавирусом

Сегодня, 16 апреля, на брифинге в Минздраве Башкирии обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в регионе. Стало известно, что подтвердились новые случаи заболевания вирусом COVID-19. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова назвала районы и города, в которых проживали зараженные коронавирусом.

Заболевшие коронавирусом проживали в таких районах, как Альшеевский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благоварский, Буздякский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Заинчуринский, Зилаирский, Иглинский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский и Янаульский. Также больные выявлены в городах Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Ишимбай. Спикеры брифинга отметили, что все «контактные» выявлены и так же находятся под наблюдением.

Все контакты, даже второго порядка, выявлены. Эпидемиологическое расследование проведено, контакты достоверно известны. Основные контакты мы уже отработали. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии

По последним данным, за сутки в Башкирии зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19. За всё время пандемии в республике выявлено 191 случай заболевания. 9 случаев заболевания закончились полным выздоровлением, а 6, к сожалению, летальным исходом.