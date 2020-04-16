В Башкирии могут наказать родителей, выпускающих детей на улицу

На прошлой неделе Глава Башкирии ужесточил режим самоизоляции. Для детей и пенсионеров был введен комендантский час. Однако не все родители правильно поняли новые меры.

В режим самоизоляции несовершеннолетним можно выходить на улицу только с 13:00 до 18:00. Многие родители стали отпускать своих детей на долгие прогулки на это время, что является нарушением самого режима. На оперативном совещании в правительстве Башкирии напомнили, что для детей на это время действуют такие же ограничение, как и для взрослых.

Во время самоизоляции можно выходить из дома только в крайнем случае: в ближайший магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку в радиусе 150 метров от дома. Все остальные случаи будут восприниматься как нарушение самоизоляции. Напомним, что с 10 апреля в республике за нарушение самоизоляции введена система штрафов.

Все остальные факты нахождения детей в это время в общественных местах будут расцениваться как совершение родителями правонарушения, связанного с невыполнением ими родительских обязанностей по воспитанию детей. Такие нерадивые родители будут привлекаться к административной ответственности. Алексей Касьянов, секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии