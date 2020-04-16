Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Американские ученые назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале MedRxiv.
Эксперты проанализровали данные 4103 человек, зараженных коронавирусом. В 50% случаев пациентам была необходима госпитализация. Около 600 человек оказались в отделении интенсивной терапии, на ИВЛ, либо скончались.
Согласно исследованиям, коронавирус перехдит в тяжелую форму, если у пациента наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина. В группе риска находятся и те, у кого низкий показатель насыщаемости крови кислородом.
Исследователи также заметили, что чаще всего болезнь переходила в критическое состояние у пациентов с ожирением. Для них шансы заболеть тяжелой формой COVID-19 выше, чем для людей с болезнями сердца или легких.
Фото: Интернет.