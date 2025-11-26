В Уфе отец нанес ножевое ранение сыну

В Уфе вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сыну.

Конфликт между родственниками произошел во время совместного распития спиртного. В состоянии опьянения у мужчины возникла неприязнь к сыну. Вспыхнувшая ссора закончилась тем, что отец нанес молодому человеку удар ножом в область живота. Пострадавшему потребовалась экстренная госпитализация. Медики спасли ему жизнь, но здоровью был причинен тяжкий вред.

В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся. На смягчение приговора также повлияли положительные характеристики от соседей и с места работы, а также отсутствие претензий со стороны сына.