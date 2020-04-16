Начальник ГИБДД Башкирии поздравил сослуживцев с Днем ветеранов органов внутренних дел

Я 26 лет на пенсии. Сегодня мне звонил начальник ГАИ Динар Загитович, которого я очень уважаю. Я чуть не заплакал. У меня сейчас жены нет, она умерла. Когда я приходил и рассказывал ей, как я приходил в ГАИ, как меня встречали, я вам скажу: это многого стоит. Я ведь сейчас в возрасте, и для меня дорого это внимание.

Лев Судаев, ветеран ГИБДД