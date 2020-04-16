Начальник ГИБДД Башкирии поздравил сослуживцев с Днем ветеранов органов внутренних дел

Помнят о каждом. Накануне Дня ветеранов органов внутренних дел, который в России отмечается 17 апреля, главный госавтоинспектор Башкортостана поздравил своих бывших сослуживцев с предстоящим праздником. Динар Гильмутдинов посредством видеосвязи пожелал ветеранам ГИБДД здоровья и долголетия и отметил, что каждый их них – пример подражания для молодых офицеров.

Когда меня назначили начальником ГИБДД Башкортостана, я сразу сказал: чётко и бережно относиться к ветеранам. Все должны помнить, что когда они сами будут ветеранами, им будет неприятно, если их не пустят в здание ГИБДД или в кабинеты. Поэтому уважайте и цените их за тот вклад, который они сделали в историю ГИБДД Башкортостана.  

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Учитывая режим самоизоляции, сотрудники ГИБДД также привезли ветеранам продуктовые наборы. За день успели проехать по 10 адресам, где проживают одинокие пенсионеры и в силу своего возраста не всегда могут сходить в ближайший магазин.

Я 26 лет на пенсии. Сегодня мне звонил начальник ГАИ Динар Загитович, которого я очень уважаю. Я чуть не заплакал. У меня сейчас жены нет, она умерла. Когда я приходил и рассказывал ей, как я приходил в ГАИ, как меня встречали, я вам скажу: это многого стоит. Я ведь сейчас в возрасте, и для меня дорого это внимание. 

Лев Судаев, ветеран ГИБДД