Начальник ГИБДД Башкирии поздравил сослуживцев с Днем ветеранов органов внутренних дел

Помнят о каждом. Накануне Дня ветеранов органов внутренних дел, который в России отмечается 17 апреля, главный госавтоинспектор Башкортостана поздравил своих бывших сослуживцев с предстоящим праздником. Динар Гильмутдинов посредством видеосвязи пожелал ветеранам ГИБДД здоровья и долголетия и отметил, что каждый их них – пример подражания для молодых офицеров.
Учитывая режим самоизоляции, сотрудники ГИБДД также привезли ветеранам продуктовые наборы. За день успели проехать по 10 адресам, где проживают одинокие пенсионеры и в силу своего возраста не всегда могут сходить в ближайший магазин.