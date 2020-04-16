Труженица тыла из Башкирии под Москвой добывала торф для фронта

Владимир Путин перенес Парад Победы: торжественные мероприятия отложили из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Такое заявление Президент сделал во время совещания Совбеза России. Тем временем мы продолжаем вспоминать тех, кто приближал этот праздник, кто сражался в боях и помогал в тылу.
Герой сегодняшнего сюжета – уроженка Бакалинского района Фаузия Кагирова. Ей было 20 лет, когда началась война. Пусть женщина не брала в руки оружия, но свой вклад в Победу сделала.
Фотографий, говорит, немного – времена были другие. Но все же память о близких осталась на бумаге. Отца и мать Фаузия Кагирова потеряла еще в юности. А в 21 год девушку из Башкирии, отправили в Московскую область добывать торф на нужды фронта. Это был 1942 год, и линия огня была очень близко.
После окончания сезона добычи торфа Фаузию Кагирову отправляют домой. В родном селе Старокуручево девушка трудится зимой на ферме, а летом в поле. Мужских рук не хватало, поэтому тяжелая работа ложилась на плечи хрупких защитниц Отечества. Но труда в то время не боялись, страшнее был голод.
Слышит плохо, но всё хорошо помнит и делится своими воспоминаниями со школьниками. В свои 99 Фаузия Кагирова держится молодцом. Закалка военных лет не проходит даром.
Двери ее дома всегда открыты. Потому что там живет человек с большим сердцем и широкой душой, говорят односельчане ветерана. Биография Фаузии Кагировой – это еще одна история, благодаря которой понимаешь, что Великая Победа ковалась не только на фронтах войны, но и в тылу.