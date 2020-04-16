Труженица тыла из Башкирии под Москвой добывала торф для фронта

Владимир Путин перенес Парад Победы: торжественные мероприятия отложили из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Такое заявление Президент сделал во время совещания Совбеза России. Тем временем мы продолжаем вспоминать тех, кто приближал этот праздник, кто сражался в боях и помогал в тылу.

Герой сегодняшнего сюжета – уроженка Бакалинского района Фаузия Кагирова. Ей было 20 лет, когда началась война. Пусть женщина не брала в руки оружия, но свой вклад в Победу сделала.

Фотографий, говорит, немного – времена были другие. Но все же память о близких осталась на бумаге. Отца и мать Фаузия Кагирова потеряла еще в юности. А в 21 год девушку из Башкирии, отправили в Московскую область добывать торф на нужды фронта. Это был 1942 год, и линия огня была очень близко.

Звуки разрывающихся бомб были постоянно слышны. Около нашего барака был выкопан окоп. Нам говорили, что если война дойдет до нас, то прыгать в эту яму. Фаузия Кагирова, труженица тыла

После окончания сезона добычи торфа Фаузию Кагирову отправляют домой. В родном селе Старокуручево девушка трудится зимой на ферме, а летом в поле. Мужских рук не хватало, поэтому тяжелая работа ложилась на плечи хрупких защитниц Отечества. Но труда в то время не боялись, страшнее был голод.

Весной, когда появлялась крапива, собирали ее и варили суп. Ладно хоть у кого была корова, молоко было. Еды в то время не хватало. Мы когда работали на ферме, заведующий каждый день давал по столовой ложке муки, мы ее добавляли в суп, так и питались. Фаузия Кагирова, труженица тыла

Слышит плохо, но всё хорошо помнит и делится своими воспоминаниями со школьниками. В свои 99 Фаузия Кагирова держится молодцом. Закалка военных лет не проходит даром.

Несмотря на такой возраст, мама одна живет. Каждый день с утра прихожу к ней, кормлю. Правда, она и сама еще может приготовить кушать. То, что в 99 лет она ходит своими ногами, это хорошо. Главное, чтобы не болела. Асхат Кагиров, сын Фаузии Кагировой