В Уфе прилетевшие из Таиланда туристы помещены в обсерватор

Сегодня, 17 апреля, в 04:17 совершил свою посадку самолёт из Бангкока с туристами из Башкирии. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставила специальный рейс для застрявших путешественников. В Уфу прибыли 68 туристов.

Изначально на борту самолёт находилось 179 человек, 111 из которых сошли в Казани. Оставшиеся 58 взрослых и 10 детей прилетели в Уфу. Борт сделал две остановки – в Казани и в Уфе – и помог вернуться на родину туристам из Башкирии и Татарстана.

Всех прибывших пассажиров анкетировали, взяли мазок на коронавирус, а также обязали уйти на карантин, предоставив постановление Роспотребнадзора. Предварительно у всех пассажиров температура была в норме. Однако туристы всё равно были помещены в обсерватор с комфортными для проживания условиями и отнеслись с пониманием к такой вынужденной мере.