В Уфе волонтеры рассказали о своей работе в условиях самоизоляции

Центр социального обслуживания населения «Ярдам» оказывает помощь гражданам которые оказались на самоизоляции. Сотрудники учреждения выезжают на вызов в противочумных костюмах. Они не только приносят домой продукты питания, промтовары, лекарства, но и помогают выписывать больничный лист или выносить мусор.

Также они проверяют, соблюдают ли самоизоляции граждане. На сегодня помощь оказали около 400 жителям Демского района. Это те, кто прибыл в Уфу из-за рубежа и других городов России, или был в контакте с пациентами и врачами Республиканской больницы. Продукты и товары сотрудники передают бесконтактым способом.