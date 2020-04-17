В Уфе волонтеры рассказали о своей работе в условиях самоизоляции

Центр социального обслуживания населения «Ярдам» оказывает помощь гражданам которые оказались на самоизоляции. Сотрудники учреждения выезжают на вызов в противочумных костюмах. Они не только приносят домой продукты питания, промтовары, лекарства, но и помогают выписывать больничный лист или выносить мусор.

 Также они проверяют, соблюдают ли самоизоляции граждане. На сегодня помощь оказали около 400 жителям Демского района. Это те, кто прибыл в Уфу из-за рубежа и других городов России, или был в контакте с пациентами и врачами  Республиканской больницы. Продукты и товары сотрудники передают бесконтактым способом.

Если есть возможность перечислять деньги с карты на карту, то это очень удобно. Когда нет такой возможности, тогда деньги получают в полиэтиленовом пакете. Сотрудник идет в магазин, рассчитывается, сдачу и чек также кладет в полиэтиленовый пакет. Пакет вместе с продуктами оставляется возле двери, гражданин выходит и забирает. Таким образом происходит расчет.

Елена Яковлева, директор центра социального обслуживания населения «Ярдам»