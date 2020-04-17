Как ведут себя жители России во время финансовых трудностей

При возникновении финансовых трудностей россияне предпочитают занимать деньги у родственников или друзей. Также в нашей стране предпочитают сокращать расходы. А вот найти подработку или взять кредит предпочитает меньшая часть населения.
В России, когда не хватает денег, люди чаще всего берут в долг у родных и близких. Так поступать предпочитают 49 % опрошенных. 36 % заявили о том, что начинают экономить. Почти половина людей, которые так сказали – пенсионеры.
Найти подработку в случае нехватки денег предпочитают 15 % опрошенных, а взять деньги в кредит – 13 %. О трудном финансовом положении за последний год сообщали матери-одиночки, одинокие неработающие пенсионеры и семьи с двумя детьми. Также треть опрошенных заявили о проблемах с оплатой расходов на проживание.