Как ведут себя жители России во время финансовых трудностей

При возникновении финансовых трудностей россияне предпочитают занимать деньги у родственников или друзей. Также в нашей стране предпочитают сокращать расходы. А вот найти подработку или взять кредит предпочитает меньшая часть населения.

В России, когда не хватает денег, люди чаще всего берут в долг у родных и близких. Так поступать предпочитают 49 % опрошенных. 36 % заявили о том, что начинают экономить. Почти половина людей, которые так сказали – пенсионеры.