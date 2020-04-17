В Башкирии резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило отметку в 200 человек. Так, за сутки были обнаружены еще 22 инфицированных. Всего в республике 213 covid-положительных.

По данным оперативного штаба, 14 пациентам удалось побороть болезнь и выздороветь. К сожалению, число погибших также растет с каждым днем. На сегодняшний день жертвами новой коронавирусной инфекцией стали 8 человек.