В России выявлено более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Стали известны новые данные о заболевании коронавирусом в России. За сутки выявлено 4 069 новых случаев заболевания COVID-19. Всего количество зараженных увеличилось до 32 007 человек.

За сутки 41 случай заболевания коронавирусом закончился летально. За всё время скончались 273 человека с подтвержденным COVID-19. Полностью вылечились от коронавируса за сутки 286 пациентов (за всё время – 2 590).

В Башкирии количество зараженных коронавирусом тоже изменилось. В республике 213 подтвержденных случаев COVID-19. 14 пациентов полностью вылечились от инфекции, 8 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.