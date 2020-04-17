Стало известно, что будет в продуктовых наборах для малоимущих семей Башкирии

Предприятия Башкирии выделили 70 миллионов рублей на продуктовые коробки для малоимущих семей. Из-за угрозы распространения коронавируса многие жители республики остались в трудном финансовом положении, поэтому башкирские предприниматели решили помочь таким семьям. Стало известно, что будет включено в стандартный продуктовый набор .

Начало раздачи продуктовых наборов намечено на 23 апреля. Такие коробки приедут к малоимущим семьям, у которых уровень среднедушевого дохода меньше величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Башкирии. Уже к 1 мая волонтёры раздадут все коробки для 72 тысяч семей.