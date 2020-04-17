В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание режима самоизоляции

Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам.

пресс-служба Роспотребнадзора