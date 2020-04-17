В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание режима самоизоляции

На сегодняшний день в мире складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как приблизить окончание режима самоизоляции. В свою очередь, они подчеркнули важность ограничительных мер.
Эксперты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют россиянам оставаться дома. Необходимо содержать в своем жилище порядок, а общаться с родственниками только дистанционно. При выходе на улицу нужно надевать защитную маску, применять антисептики и соблюдать дистанцию.
Вспышка COVID-19 в РФ была объявлена 11 марта. В России зафиксировано около 32 тысяч зараженных. И них скончались 273 человека.
Фото: Интернет.