В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание режима самоизоляции

На сегодняшний день в мире складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как приблизить окончание режима самоизоляции. В свою очередь, они подчеркнули важность ограничительных мер.

Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам.

пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют россиянам оставаться дома. Необходимо содержать в своем жилище порядок, а общаться с родственниками только дистанционно. При выходе на улицу нужно надевать защитную маску, применять антисептики и соблюдать дистанцию.

Вспышка COVID-19 в РФ была объявлена 11 марта. В России зафиксировано около 32 тысяч зараженных. И них скончались 273 человека.

Фото: Интернет.