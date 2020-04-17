Врач рассказала, как переносят коронавирус молодые пациенты

В России все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Главврач больницы №52 в Москве рассказала о том, как переносят коронавирус молодые пациенты. Подробности она сообщила в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Вирус тяжелый. Мы сейчас видим изменение среднего возраста у пациентов.

Марьяна Лысенко, доктор медицинских наук

Оказалось, что пациенты молодого возраста довольно-таки тяжело переносят коронавирус. Также эксперт подчеркнула, что в начале вспышки COVID-19 в основном заражались люди старшего поколения. Но сейчас тенденция меняется.

Достаточно много и молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но, тем не менее, тяжело переносящих эту инфекцию. В том числе и с фатальными исходами.

Марьяна Лысенко, доктор медицинских наук

Зачастую зараженные коронавирусом слишком поздно обращаются за медпомощью. Марьяна Лысенко подчеркнула, что пациенты погибают не из-за сопутствующих заболевания, но и от коронавирусной инфекции.

К сожалению, он поражает достаточно здоровых, и в этом случае мы считаем, что они умирают от проявлений коронавирусной инфекции.

Марьяна Лысенко, доктор медицинских наук

Фото: Интернет.