Врач рассказала, как переносят коронавирус молодые пациенты

В России все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Главврач больницы №52 в Москве рассказала о том, как переносят коронавирус молодые пациенты. Подробности она сообщила в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Оказалось, что пациенты молодого возраста довольно-таки тяжело переносят коронавирус. Также эксперт подчеркнула, что в начале вспышки COVID-19 в основном заражались люди старшего поколения. Но сейчас тенденция меняется.
Зачастую зараженные коронавирусом слишком поздно обращаются за медпомощью. Марьяна Лысенко подчеркнула, что пациенты погибают не из-за сопутствующих заболевания, но и от коронавирусной инфекции.
Фото: Интернет.