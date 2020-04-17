Врач рассказал о скрытой опасности коронавируса

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на COVID-19. Она носит название «цитокиновый шторм». Реакция опасна тем, что состояние пациента резко идет на ухудшение.

Эксперт рассказал, что опасность коронавирусной инфекции кроется в реакции иммунитета организма. COVID-19 может «сразить» человека буквально за 3-4 дня. Состояние зараженного может ухудшиться вплоть до реанимации.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 2,2 млн случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели 552 тысячи человек. 146 тысяч пациентов скончались.