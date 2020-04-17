Стало известно состояние Надежды Бабкиной

Стало известно о состоянии народной артистки РФ Надежды Бабкиной. Подробности рассказали корреспонденты журнала StarHit.
Надежда Бабкина чувствует себя намного лучше. Врачи отметили, что певица запустила болезнь и слишком поздно обратилась к врачам.
Там также отметили, что температура певицы стала пониженной, а площадь поражения легких уменьшилась. При этом она по-прежнему вынуждена пользоваться подгузником, питаться через зонд и пить антибиотики. Информация о том, что Бабкину перевезли в госпиталь имени Вишневского в Красногорске, не подтвердилась.
Напомним, 6 апреля Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Вскоре у нее подтвердилась пневмония, и ее ввели в искусственную кому. Уже 12 апреля артистку вывели из комы.
Фото: Интернет.