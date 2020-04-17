Стало известно состояние Надежды Бабкиной

Там также отметили, что температура певицы стала пониженной, а площадь поражения легких уменьшилась. При этом она по-прежнему вынуждена пользоваться подгузником, питаться через зонд и пить антибиотики. Информация о том, что Бабкину перевезли в госпиталь имени Вишневского в Красногорске, не подтвердилась.