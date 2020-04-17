В Башкирии возводят современный мусоросортировочный комплекс

100 тысяч тон отходов в год будет обрабатывать новый мусоросортировочный комплекс в Туймазинском районе. Предприятие оснастят современными системами «Грохот» и «Шредер», которые позволят просеивать органику и извлекать из отходов пригодные для дальнейшего использования ресурсы, а также измельчать крупногабаритный мусор. Комплекс строится по национальному проекту «Экология».

Пока этот современный мусоросортировочный комплекс находится на стадии монтажа стеновых панелей. Объект будет перерабатывать 100 тысяч тонн отходов в год. Из мусора будут выделять полезные фракции: это бумага, картон, пластик, текстиль, ПЭТ и стекло.

Уникальность комплекса состоит в том, что его возможно модернизировать и в будущем, уже после ввода в эксплуатацию. Стоимость работ оценивается почти в 300 миллионов рублей. Одна из целей проекта – уйти от захоронения отходов и сделать упор на переработку. На территории экотехнопарка две свалки, одна из них уже себя изжила, ее накрыли земляным куполом.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года. Согласно указу Радия Хабирова, до 2024 года в республике должны появиться 10 подобных мусоросортирующих комплексов. Кроме того, на западной зоне возведение экотехнопарков планируется еще в двух районах.