Придорожный сервис и реализация комплекса ГТО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров на оперативном совещании раскритиковал освещение на трассе Стерлитамак – Уфа. Через две недели глава республики поручил доложить ему о сроках наведения порядка на этом участке дороги. Развитие придорожного сервиса, экологическая культура населения и реализация комплекса ГТО – о темах, вошедших в основную повестку заседания, в нашем сюжете.

Вся трасса должна быть освещённая. Сейчас едешь – хуже некуда: пять километров проехал, и опять трасса тёмная, полное безобразие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поводом для жесткого заявления стала личная поездка руководителя республики из Мурадымовского ущелья в тёмное время суток. Автомобилисты неоднократно жаловались на эту дорогу. Радий Хабиров убедился лично в том, что освещение на оживлённой трассе Р-240 работает лишь фрагментарно.

Я даю две недели, и 16 марта вы приходите сюда и скажете, когда вы наведёте порядок. Я готов обращаться в прокуратуру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот к садовым товариществам Радий Хабиров поручил активно вести работу по отсыпке дорог. На прошлой неделе в Уфе прошёл Международный форум «СМАРТ-садовод». По его следам и были озвучены поручения главы региона. И помимо улучшенных дорог, в садах появятся ещё и фельдшерско-акушерские пункты.

Поставим пилотный ФАП, один или два, наверно, в Уфимском районе, где большое средоточие участков. Давайте посмотрим, а потом через этот ФАП можем диспансеризацию сделать. Это надо сделать в этом году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан продолжает укреплять свои позиции в сфере экологического просвещения. В прошлом году провели свыше 20 тысяч мероприятий с участием более четырёх миллионов человек. Также республика традиционно входит в топ-5 федерального рейтинга акции «Вода России», а в акции «БумБатл» поднялась на второе место по стране, отправив на переработку свыше 800 тонн макулатуры.

На совещании рассказали об успехах региона в развитии физической культуры и спорта. Так, по итогам 2025 года Башкортостан забрал третье место в ПФО и 11-е в России по реализации комплекса ГТО, где нормативы на знак отличия выполнили более 80 тысяч жителей. Кроме того, Башкортостан станет пилотным регионом по апробации нового испытания ГТО – управления беспилотниками.