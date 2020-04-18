Жителя Башкирии осудят за публикацию экстремистского материала

26-летнего жителя Башкирии осудят за размещение экстремистского материала в социальных сетях. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчина выложил на своей странице "ВКонтакте" видеоролик. В нем содержались призывы на разжигание религиозной вражды. Согласно решению одного из судов ХМАО, данный материал был признан экстремистским в 2001 году.
Мужчину оштрафовали по статье "Массовое распространение экстремистских материалов". Данный материал удален.
Фото: Интернет.