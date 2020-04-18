В России выявлено 4785 новых случаев COVID-19

Появились новые данные о заболевании COVID-19 в РФ. Общее количество зараженных возросло до 36 793 человек. Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 313 пациентов.

За последние сутки от коронавируса скончались 40 человек. Было выявлено 4 785 новых случаев заболевания. От COVID-19 вылечились за сутки 467 человек (за всего – 3057 ).

В Башкирии зафиксировано 252 случаев коронавируса. Из них вылечились 14 пациентов. С подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались 8 человек.