Башкирия заняла 53 место среди регионов по числу заболевших коронавирусом

Республика Башкортостан заняла 53 место по количеству заболевших коронавирусом. Ранее регион занимал 48 строчку рейтинга. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.

За последнее время в Башкирии повысилась эффективность выявления коронавируса, увеличилось количество проводимых тестов и усилены меры самоизоляции, которые ввел Глава Башкортостана Радий Хабиров. С 13 по 17 апреля в Башкирии было выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно последним данным, общее количество зараженных коронавирусом в регионе составляет 252 человека. Из них на поправку пошли 14 пациентов. К сожалению, 8 человек скончались.

Фото: Интернет.