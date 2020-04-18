Башкирия заняла 53 место среди регионов по числу заболевших коронавирусом

За последнее время в Башкирии повысилась эффективность выявления коронавируса, увеличилось количество проводимых тестов и усилены меры самоизоляции, которые ввел Глава Башкортостана Радий Хабиров. С 13 по 17 апреля в Башкирии было выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19.