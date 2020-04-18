В Уфе студенты-медики работают операторами колл-центра по вопросам о COVID-19

Делай добро и будешь счастлив – под таким девизом работают волонтёры-медики из числа студентов БГМУ. Группа из 15 человек по просьбе регионального Минздрава задействована в качестве операторов колл-центра на базе Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф. Горячая линия создана для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных граждан.

Ребята ежедневно принимают звонки, формируют заявки на оказание медицинской помощи, регистрируют тех, кто приехал из-за границы, дают рекомендации по профилактике инфекции. Волонтеры отвечают на все вопросы о COVID-19. Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8 (347) 286-58-27.

Наша задача была мотивировать и отобрать студентов, способных справиться с этой непростой задачей. Откликнулись лучшие, актив факультета.  Была сформирована группа из 15 студентов-волонтеров. Они после прохождения обучения приступили к работе на горячей линии.

Артём Изосимов, заместитель декана стоматологического факультета БГМУ

Я являюсь студенткой 5 курса стоматологического факультета БГМУ. Наша основная задача – регистрировать граждан, прилетевших из-за границы, а также прибывших из других субъектов России. Мы также проводим консультацию населения по вопросам коронавирусной инфекции.

Шушаник Мурадян, волонтёр БГМУ