В Уфе студенты-медики работают операторами колл-центра по вопросам о COVID-19

Делай добро и будешь счастлив – под таким девизом работают волонтёры-медики из числа студентов БГМУ. Группа из 15 человек по просьбе регионального Минздрава задействована в качестве операторов колл-центра на базе Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф. Горячая линия создана для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных граждан.