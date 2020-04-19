В Башкирии подросток не смог пережить домогательства со стороны родственника

Жуткая история произошла в Хайбуллинском районе Башкирии. Более пяти лет назад 38-летний мужчина изнасиловал собственного племянника. Ребёнок не смог психологически пережить страшное происшествие.
«КП-Уфа» сообщает детали произошедшего. 38-летний безработный мужчина обманом заманил в заброшенный дом своего племянника. Там преступник надругался над подростком, который не смог жить с воспоминаниями о произошедшем.
Расследование дела затянулось надолго. Сейчас подозреваемый задержан, но обстоятельства случившегося ещё уточняются. Мужчина находится под стражей.
Фото: Интернет.