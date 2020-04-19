В Минздраве Башкирии рассказали, в какие сроки выдаются результаты на коронавирус

Очень много в социальных сетях волнений, вопросы задают, почему и в какие сроки выдаются анализы и почему не выдаются. Единожды сданный анализ на коронавирус не является подтверждением того, что вы именно в этот день не болеете. Эпидемиологический процесс идет 14 дней и только поэтому на десятый день отбираются повторные анализы у контактных и только это может доказать, что в период 14 дней заболевание не развилось.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии