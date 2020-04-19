В Минздраве Башкирии рассказали, в какие сроки выдаются результаты на коронавирус

Сегодня, 19 апреля, прошёл ежедневный онлайн-брифинг по борьбе с коронавирусом. Минздрав Башкирии ответил на самые волнующие вопросы жителей республики. Так, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии, рассказала о сроках выявления коронавируса у «контактных».
Все люди, которые контактировали с подтвержденными носителями коронавируса, обязаны также сдать анализ на выявление COVID-19. Обеспокоенные жители Башкирии отмечают, что не всегда на 11 день после сдачи теста им приходят результаты. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии, отметила, что это совершенно нормальная практика, так как врач и Роспотребнадзор контролируют все сроки.
Первый анализ и его результаты – не показатель наличия или отсутствия вируса у человека, так как эпидемиологический процесс длится 14 дней. Через 10 дней после первого исследование должны брать мазок на второй тест. Только после нескольких проверок можно с точностью сказать о присутствии в теле человека вируса COVID-19.
Фото: Интернет.