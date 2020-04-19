Глава СПЧ Башкирии возмутился жестокости полиции в режим самоизоляции

С 31 марта в Башкирии был введён режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения коронавируса. А с 10 апреля была введена система штрафов за нарушение данного режима, что привело к большому количеству административных нарушений. Председатель Союза по правам человека при Главе Башкирии Владимир Барабаш обратился и к жителям республики, и к полиции.
Владимир Барабаш отметил, что многие жители Башкирии относятся слишком легкомысленно к введённым мерам. Эта надежда на «авось» может привести к страшным последствиям распространения вируса COVID-19 и точно послужит причиной продления ограничительных мер. Самоизоляцию Владимир Барабаш назвал «вынужденной, но жизненно важной» мерой борьбы.
В том же сообщении глава СПЧ обратился к полиции, которая в сложившейся ситуации может превышать должностные полномочии, что является недопустимым. Владимир Барабаш попросил провести с сотрудниками разъяснительные беседы, чтобы не допустить грубого отношения к людям. Жители Башкирии не должны превращаться в преступников в глазах правоохранительных органов.
Фото: Интернет.