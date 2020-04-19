Глава СПЧ Башкирии возмутился жестокости полиции в режим самоизоляции

С 31 марта в Башкирии был введён режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения коронавируса. А с 10 апреля была введена система штрафов за нарушение данного режима, что привело к большому количеству административных нарушений. Председатель Союза по правам человека при Главе Башкирии Владимир Барабаш обратился и к жителям республики, и к полиции.

Владимир Барабаш отметил, что многие жители Башкирии относятся слишком легкомысленно к введённым мерам. Эта надежда на «авось» может привести к страшным последствиям распространения вируса COVID-19 и точно послужит причиной продления ограничительных мер. Самоизоляцию Владимир Барабаш назвал «вынужденной, но жизненно важной» мерой борьбы.

Не нужно воспринимать сегодняшнюю ситуацию, как попытку государства ограничить гражданские права и свободы. Речь идет о вынужденной, но жизненно важной необходимости. И, как бы это печально не звучало, наше русское «авось» можно победить только жесткими и конкретными ограничениями. Владимир Барабаш, председатель Союза по правам человека при Главе Башкирии

В том же сообщении глава СПЧ обратился к полиции, которая в сложившейся ситуации может превышать должностные полномочии, что является недопустимым. Владимир Барабаш попросил провести с сотрудниками разъяснительные беседы, чтобы не допустить грубого отношения к людям. Жители Башкирии не должны превращаться в преступников в глазах правоохранительных органов.

То, что сейчас введены ограничения не должно превращать людей в преступников, которых нужно жестко винтить. Я обращаюсь ко всем руководителям структур, обеспечивающим контроль за соблюдением режима самоизоляции и прошу провести со своими сотрудниками разъяснительные беседы по недопущению грубого и чрезмерного отношения к людям. Владимир Барабаш, председатель Союза по правам человека при Главе Башкирии